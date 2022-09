Due folgorati, Sauze d'Oulx sotto shock

Alberto Balocco, amministratore delegato dell’omonima azienda di prodotti dolciari, è morto sul col Blegier colpito da un fulmine che ha ucciso anche l’amico con cui stava facendo un’escursione in mountain bike elettrica sulla strada dell’Assietta. Il manager 56enne era in vacanza insieme a Davide Vigo, 55 anni, nato a Torino ma residente in Lussemburgo. È stato il primo a essere identificato visto che aveva con sé i documenti...

Su Luna Nuova di venerdì 2 settembre 2022