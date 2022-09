Elezioni politiche: 20 candidati da valli e cintura

Con la consegna delle liste, in attesa di approvazione definitiva prima della pubblicazione dei tabelloni elettorali, la corsa per le elezioni politiche del 25 settembre è ufficialmente iniziata e sta ormai entrando nel vivo: sono 20, tra quelli di cui è dato al momento sapere, i volti zonali di valli e cintura in lizza per un seggio nel nuovo parlamento; 16 sono in corsa alla Camera, 4 al Senato. Per comprendere la geografia del voto, è prima di tutto necessario ricordare la complessa suddivisione dei collegi che, pur in presenza della stessa legge elettorale di quattro anni fa, il cosiddetto “Rosatellum”, sono stati rivisti e notevolmente ampliati per effetto del referendum del settembre 2020, che ha tagliato i parlamentari da 630 a 400 alla Camera e da 315 a 200...

su Luna Nuova di venerdì 2 settembre 2022