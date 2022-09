Tutti gli Aib per l'ultimo saluto a Renato Bruno

Aib in lutto per la morte di Renato Bruno, per anni a capo della squadra Aib, poi dell’area 28 della bassa valle e quindi ispettore regionale del Corpo. Aveva 70 anni ed oltre che degli Aib era il motore della vita associativa di Mompantero. Era perito e si occupava di sicurezza nei cantieri, girando tutto il nord Italia. Da più di un anno combatteva con una malattia autoimmune...

Su Luna Nuova di venerdì 2 settembre 2022

