Due metri di peperoni, un record a Gravere

Due metri e venticinque. Sì, 225 centimetri. Se giocassimo a basket sarebbe un centro dominante. Qui invece siamo nell’orto di via Saretto, di proprietà di Aldo Olivero Meanotto, 76 anni, e Marisa Sibille, 63, marito e moglie da 42, con la passione per la montagna e l’orticoltura fai da te e le cose buone che sa regalare. E in mezzo a quei 225 centimetri verdi occhieggiano peperoni di due fogge, il quadrato e il corno di bue...

Su Luna Nuova di martedì 6 settembre 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova