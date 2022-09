Ferma ladro in fuga: Armando Ponzo si riscopre carabiniere al mare

Trovarsi di fronte il colpevole di un reato e avere la prontezza e la freddezza di intervenire, fermandolo fisicamente e contribuendo così in modo determinante al suo arresto. Armando Ponzo, 40 anni di Chiusa San Michele, cresciuto a Torino ma residente in valle di Susa dal 2005, con diversi anni trascorsi a Sant’Antonino, ha ascoltato il suo istinto e ha agito come il suo “essere carabiniere” gli ha suggerito, al di là del fatto che oggi non pratichi più la professione. Ponzo è infatti carabiniere ausiliario e dal 2021 vicepresidente della sezione di Susa dell’Associazione nazionale carabinieri, i cosiddetti “carabinieri in congedo”, a cui è iscritto ormai da molti anni: nell’Arma ha svolto servizio per tre anni presso i comandi territoriali di Fossano...

su Luna Nuova di martedì 6 settembre 2022