Camera e Senato: le tabelle con tutti i candidati collegio per collegio in valli e cintura

Si vota in una sola giornata, come nel 2018, dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre, per questa anomala tornata di elezioni politiche anticipate, le prime della storia repubblicana a svolgersi in autunno. Una prima novità riguarda la platea elettorale: è stata infatti abrogata, attraverso una legge costituzionale, la norma che imponeva il compimento del 25° anno di età per poter partecipare all’elezione del Senato. Da quest’anno sarà dunque sufficiente la maggiore età per esprimere le proprie preferenze per entrambi i rami del parlamento. Sarà anche il primo parlamento eletto dopo la riforma, suffragata dal referendum confermativo del 20-21 settembre 2020, che ha ridotto il numero dei parlamentari da 945 a 600, di cui 400 deputati e 200...

Con il taglio dei parlamentari, alla Camera, nella circoscrizione Piemonte1 (Torino e provincia), i seggi si riducono da 23 a 15, mentre nella Piemonte2 (tutte le altre sette province) da 22 a 14. Al Senato, dove è prevista un’unica circoscrizione, passano da 22 a 14. La nostra regione eleggerà in totale 43 parlamentari a fronte dei 67 precedenti, 24 in meno. Vediamo la composizione dei collegi in valli e cintura. Alla Camera, nella circoscrizione Piemonte1, i collegi uninominali scendono da 9 a 5: nel collegio 3 di Collegno, fra i comuni zonali troviamo Rivoli, Collegno, Grugliasco, Alpignano, Pianezza, Buttigliera, Rosta e Villarbasse, la bassa val Sangone (Trana, Reano, Sangano) e tutta la zona nord-ovest di Torino, che fisserà i suoi confini a...

speciale estraibile di 4 pagine su Luna Nuova di venerdì 9 settembre 2022