Se anche la scuola ritorna alla "normalità"

Dirigenti scolastici e insegnanti? Sono quelli che si augurano “Buon anno” a settembre, invece che a fine dicembre. È questa la battuta ironica che gira in rete in questi giorni. Piuttosto veritiera, visto che ogni anno scolastico che inizia può farlo coi migliori auspici, ma anche no. Quello 2022-23 parrebbe tra i primi, vista la situazione legata agli obblighi per la sicurezza che negli scorsi anni erano maggiori per emergenza pandemia da Covid-19, ma anche per il problema degli incarichi ed eventuali reggenze. Un paio di riflessioni però sono d’obbligo e le facciamo con alcune dirigenti scolastiche. «Personalmente sono stata preoccupata fino al 31 agosto per il problema reggenze - ammette Barbara Debernardi, al timone della direzione didattica Lambert di Oulx...

su Luna Nuova di venerdì 9 settembre 2022