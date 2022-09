Susa-Bussoleno: cavalcavia chiuso per un mese, poi Anas valuterà gli interventi

La chiusura, annunciata per lo scorso 1° settembre e poi rinviata anche in seguito alle vibranti proteste dei sindaci di Susa e Bussoleno, è comunque arrivata martedì mattina, ritardata soltanto di qualche giorno. Anas ha infatti provvisoriamente chiuso al traffico un tratto di 400 metri della strada statale 25 “del Moncenisio”, in località Polveriera. «Come comunicato agli enti locali nell’incontro che si è tenuto mercoledì mattina presso la Prefettura di Torino, la chiusura si rende necessaria per eseguire le verifiche tecniche di transitabilità, previste dalle norme, su un cavalcaferrovia al km 48,400 - si legge in una nota dell’Anas - All’esito delle verifiche, il cui completamento è previsto entro settembre, sarà possibile stabilire le modalità di ripristino...

