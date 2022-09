Susa: un pit-stop d'emergenza per il Tir della Ferrari

Non è un periodo molto fortunato per il Cavallino Rampante. Dopo le polemiche seguite alla gestione di gara del Gran Premio d’Olanda ed in attesa del riscatto auspicato per il Gran Premio d’Italia, in programma proprio questo fine settimana a Monza, la scuderia di Maranello è stata protagonista, suo malgrado, di un episodio che, pur nel suo piccolo, ben simboleggia il periodo no delle rosse...

Su Luna Nuova di venerdì 9 settembre 2022