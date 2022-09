Valery Coda: la giovane stilista almesina che scommette su se stessa

La moda in Italia nel 2021 ha fatturato 91,7 milioni di euro, mentre sono oltre 600mila gli addetti del settore. È uno dei comparti economici più importanti del Bel Paese e in questo settore si sta cimentando Valery Coda, almesina di 22 anni. Valery ha recentemente lanciato i suo brand, che porta il suo nome, con il quale sta cercando di ritagliando uno spazio nella nicchia della sartoria personalizzata e su misura. Quella di Coda per la moda e il fashion è una passione che risale alla prima infanzia. «È iniziato tutto in tenera età, quando ero già molto attratta dal mondo della bellezza e dell’estetica», racconta...

Su Luna Nuova di venerdì 9 settembre 2022