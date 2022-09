Camera, collegio uninominale 3: i candidati a confronto nella "sfida secca" in cintura ovest

Inizia da questo numero il viaggio in tre puntate alla scoperta dei candidati per il territorio di valli e cintura alle elezioni politiche di domenica 25 settembre nei collegi uninominali di Camera e Senato. Il collegio uninominale 3 della Camera ha come capoluogo Collegno e raggruppa l’intera cintura ovest (Rivoli, Collegno, Grugliasco, Alpignano, Pianezza, Rosta, Villarbasse, Buttigliera), la bassa val Sangone (Trana, Reano, Sangano) e tutta la zona nord-ovest di Torino, fissando i suoi confini a San Mauro, Settimo, Volpiano, San Benigno Canavese, Leinì, Caselle, Venaria, Druento e San Gillio. I candidati in corsa in questo collegio uninominale sono otto, sarà una sfida secca: chi prende un voto in più andrà a rappresentare alla Camera questo territorio.

Candidato sia nel collegio uninominale 3 della cintura, sia nel plurinominale 2 delle valli torinesi, il deputato uscente Luca Carabetta punta forte a tornare a Montecitorio con il M5S. «È sull’agenda sociale che in questi anni abbiamo portato a casa i risultati migliori: penso al Reddito di cittadinanza, al decreto Dignità, alla legge anti-corruzione, tutti strumenti in più che hanno cambiato il paradigma della politica. A livello personale penso di aver dato il mio contributo sui temi dell’innovazione...

Scende in campo con il sorriso, Paola Barbero. Lo dice con le parole, lo mostra nella foto che la ritrae accanto al simbolo per le elezioni politiche del 25 settembre, a cui è candidata alla Camera nella lista Azione-Italia Viva sull’uninominale, nel collegio 3 della cintura, e sul plurinominale, nel collegio 1. Una doppia candidatura per una donna che si propone con esperienza e determinazione, ma sfoderando uno sguardo sereno verso il futuro. A Rivoli, dove viene a volantinare e presentarsi, è nota...

“Idee, cuore e coraggio” è lo slogan che Elena Maccanti, 51 anni, ha scelto per la sua candidatura alle elezioni della Camera, sia nel collegio uninominale 3 di Collegno, sia come capolista nel collegio plurinominale 1 di Torino e cintura. Deputato alla seconda legislatura, dal 2018 ha ricoperto il ruolo di capogruppo della Lega in commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera e di membro della commissione parlamentare per la vigilanza Rai. È anche capogruppo della Lega in consiglio...

«Abbiamo già pronto un piano di investimenti per creare posti di lavoro e garantire la piena attuazione del Pnrr che porterà opere e benefici anche nei territori della zona ovest». Parola di Davide Gariglio, candidato in quota Pd nel collegio uninominale 3 di Collegno per il centrosinistra. «Si tratta di una serie di progetti già finanziati e fondamentali per far ripartire il Paese e che i partiti di destra, irresponsabilmente, vorrebbero rimettere in discussione». 55 anni, sposato con Federica e...

su Luna Nuova di martedì 13 settembre 2022