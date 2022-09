Cels, il cuore di Renzo Ferro rivivrà a Cuba

Le ceneri sono state disperse in un castagneto che dalla sua Cels guarda verso la Ramats, dove spesso si ritarava per leggere e lasciare scorrere i pensieri. Poi tutti a far festa, perchè così avrebbe voluto lui. E a porre le basi per un progetto di solidarietà verso Cuba, che ha iniziato a viaggiare con le prime offerte raccolte durante il pomeriggio. Tra un gofre, una pizza e un bicchiere di vino, Renzo Ferro è stato ricordato in quel circolo Amici del Cels che aveva guidato per diversi anni...

