Quel giorno a Londra alla corte di Elisabetta II

Di “Incontri in un mondo a parte”, come li ha definiti nel suo personalissimo diario, il senatore emerito rivolese Lorenzo Gianotti ne ha compiuti davvero tanti, in giro per il pianeta: a Mosca con il Politbjuro nell’era sovietica; a Washington, al Pentagono; a L’Aia, con la regina Giuliana d’Olanda; a Tokyo, con il “Signor Toyota”; a Londra, Buckingham Palace, con Sua Maestà la regina Elisabetta II d’Inghilterra. Sono solo alcuni dei luoghi e dei nomi prestigiosi che Gianotti, 83 anni, oggi presidente della sezione Anpi di Rivoli, ha avuto l’onore di incontrare “de visu” durante la sua lunga carriera politica, che lo ha visto per 11 anni, dal 1983 al 1994, sedere sui banchi di Palazzo Madama, fino al ’91 con il Partito comunista e poi, dal ’91 al ’94, con l’allora neonato Pds...

su Luna Nuova di martedì 13 settembre 2022