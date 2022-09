Rivoli, domani mattina l'ultimo saluto a Stefano Torrese

La città darà domani mattina l'ultimo saluto a Stefano Torrese, 60 anni compiuti venerdì scorso, stimato titolare di azienda, ma soprattutto volto del Movimento 5 Stelle per cui era stato candidato sindaco nelle amministrative del 2014 e del 2019. Divenuto consigliere comunale, era uomo del dialogo e della correttezza, rispettato e stimato dai suoi come dagli avversari politici. In tanti in questi giorni hanno voluto manifestare la propria vicinanza a...

Su Luna Nuova di martedì 12 settembre 2022