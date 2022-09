S.Antonino-Vaie, allarme Fidas: «Pochi medici, meno sangue»

È stata la festa sociale della vera ripartenza post-Covid, la 63ª che la sezione Fidas di Sant’Antonino-Vaie ha vissuto domenica 11 settembre sul sagrato della chiesa parrocchiale di Santa Margherita: l’anno scorso erano stati celebrati due anni in uno, il 2020 e 2021, ma ancora senza pranzo sociale, che invece quest’anno è tornato a svolgersi regolarmente, con il servizio catering allestito nel palasport del centro polivalente di Sant’Antonino. La ripartenza, come per la gran parte delle associazioni di volontariato, porta però con sé non poche difficoltà. A cominciare dalla carenza di personale medico e paramedico durante le donazioni, sempre più difficile da reperire durante la pandemia perché impegnato anzitutto sul fronte delle vaccinazioni anti-Covid...

su Luna Nuova di martedì 13 settembre 2022