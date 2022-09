Trana: per gli Arancio ritorno con vittoria

Il Palio delle Borgate di Trana finisce nella bacheca dei trofei di Moranda Galletto. Gli arancioni infatti si sono aggiudicati drappo e coppa grazie ai 54 punti ottenuti nei numerosi giochi in programma nella giornata di domenica scorsa, quasi una rivincita per non essere riusciti a partecipare nella precedente edizione. Alle loro spalle con 51 punti si è piazzata borgata S.Giovanni. Terzi, ancora una volta sul podio, borgata S.Bernardino con 47 punti. La classifica è completata da Confraternita, quarta con 45 punti; Usseglio, quinta, 39; Pianca, sesta, 39; S.Agata, settima, 39; Colombè, ottava, 38; Betulle Biellese, nona 35; Udrito, decima, 27; Cordero, undicesima, 25; Durando, dodicesima, 17; Madonna delle Grazie, tredicesima, 11 punti...

