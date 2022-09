Camera, collegio uninominale 5: i candidati a confronto in valli e cintura sud

Prosegue il viaggio in tre puntate alla scoperta dei candidati per il territorio di valli e cintura alle elezioni politiche di domenica 25 settembre nei collegi uninominali di Camera e Senato. Il collegio uninominale 5 della Camera ha come capoluogo Moncalieri e raggruppa tutti i 37 comuni della valle di Susa, l’alta val Sangone (Giaveno, Coazze, Valgioie), l’intera cintura sud (Rivalta, Bruino, Orbassano, Piossasco, Beinasco, Volvera) fino a Nichelino, Moncalieri, Trofarello, Carignano, Virle, Pancalieri e tutto il Pinerolese. I candidati in corsa in questo collegio uninominale sono otto, sarà una sfida secca: chi prende un voto in più andrà a rappresentare alla Camera questo territorio.

Attivista M5S della prima ora, Antonella Pepe tenta ora la via per il parlamento, dopo un percorso politico che l’ha vista dal 2014 al 2021 consigliera di minoranza nel suo Comune, Nichelino, oltre che candidata sindaco nel 2016. 48 anni, laurea magistrale in giurisprudenza, nella vita lavora come funzionaria presso il ministero della giustizia. Alle recenti “parlamentarie” è stata la donna più votata in Piemonte per la Camera, risultato da cui è scaturita la sua candidatura «che non nasce dalle...

Deputata uscente eletta nel vecchio collegio valli con Forza Italia, Daniela Ruffino va alla ricerca del bis, stavolta nelle file di Azione-Italia Viva. Risultati raggiunti nel suo mandato? «Il mio lavoro per il territorio a fianco degli amministratori - afferma l’ex sindaca di Giaveno, con trascorsi anche in consiglio provinciale e regionale - la messa in sicurezza, le questioni degli enti locali, le battaglie dei sindaci, il tema dei segretari comunali, i servizi, la sanità, il mantenimento dei servizi nei piccoli...

Tra i candidati in campo nel collegio uninominale 5 di Moncalieri alle elezioni di domenica 25 settembre c’è anche l’onorevole Roberto Pella, Forza Italia, che tenta il secondo mandato. Classe ‘70, nato a Biella, imprenditore del settore tessile, tra i molti incarichi politici ricoperti è sindaco ed è stato vicesindaco del Comune di Valdengo dal ‘95 ad oggi; assessore a Biella; consigliere provinciale biellese; tra gli incarichi attuali, la vicepresidenza Anci; capogruppo in commissione bilancio tesoro...

Marina Pittau, 53 anni, sindaco di Mattie e tecnico comunale a Villarfocchiardo, un figlio 30enne insegnante e musicista, è il volto nuovo e locale di Italexit. Un’adesione recente la sua, ma che covava da tempo: «Era da un po’ che osservavo con curiosità i lavori parlamentari per capire chi veramente si opponeva allo sfacelo e lì ho capito che Gianluigi Paragone era uno dei pochi, se non l’unico, a farlo veramente, non soltanto a parole: questo mi ha convinto ad avvicinarmi al movimento»...

Carmen Bonino è la candidata del centrosinistra alla Camera e corre nel collegio uninominale 5 di Moncalieri. Ligure, classe 1960, medico a Nichelino, è vicesindaca ed assessora con deleghe diverse tra cui igiene, ambiente, servizi demografici. Appartenente al Partito democratico, punta sul rapporto con la gente e il suo territorio, legame consolidato che ha rafforzato negli ultimi di amministrazione pubblica. «Credo che fare politica significhi stare in mezzo ai cittadini ed io, in mezzo alle...

Marco Scibona torna in lizza dopo aver rappresentato la valle di Susa in Senato per cinque anni tra il 2013 e il 2018, nelle fila del Movimento 5 Stelle. Ma le strade del progettista di segnalazione ferroviaria bussolenese e il M5S si sono irrimediabilmente divise già prima dell’arrivo di Conte e adesso l’ex senatore grillino è confluito in Unione Popolare. «Sinceramente provavo vergogna per tutte le cose che il Movimento aveva promesso ai milioni di italiani che ci avevano votato e creduto in noi e...

su Luna Nuova di venerdì 16 settembre 2022