Condove dà l'addio a Domenico Vergnano: è lui il papà della Fiera della Toma

Se n’è andato il papà della Fiera della Toma. O per meglio dire, l’ideatore: colui che nel lontano 1987, in veste di presidente della Pro loco, ebbe la brillante intuizione di lanciare una manifestazione che valorizzasse quello che poi è diventato il prodotto tipico per eccellenza di Condove e della sua sconfinata montagna. Domenico Vergnano si è spento martedì 13 settembre alla soglia degli 80 anni, che avrebbe compiuto il prossimo 15 ottobre, proprio nei giorni in cui ogni anno si celebra la Fiera. Anche questo, probabilmente, un segno del destino. Il rosario è stato recitato mercoledì sera nella chiesa parrocchiale di Condove, mentre il funerale, inizialmente previsto per ieri, è stato rimandato per motivi inerenti la documentazione relativa alla cremazione...

su Luna Nuova di venerdì 16 settembre 2022