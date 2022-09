La mia foto alla Luna: l’ora Blu di Rougier nata dalla montagna

La foto più blu è quella di Massimo Rougier, lettore di Meana che ha presentato un potente intreccio di colore e paesaggio con l’opera “Il Pic de Rochebrune nell’ora blu - Da Oulx, Soubras”. La vetta è in Francia, si trova tra il Queyras e il Briançonnais. «Una foto di circa tre mesi fa - racconta il vincitore del primo fotocontest di Luna Nuova dedicato ai colori - Era mattino presto e non c’era foschia, la condizione ideale per fare una bella foto. Devo confessare che ero tentato di mandare uno scatto effettuato dal Rocciamelone all’alba, con il sole che sorge e le nuvole rosse immerse in un blu intenso. Alla fine ho optato per questa». Rougier ha 52 anni ed è meanese da sempre. Per lavoro fa manutenzione di impianti elettrici, con molte trasferte...

Gloria Bourcier è giovane, 29 anni, ma dirige già l’azienda di famiglia, la Sie srl di Volvera, fondata dal padre proprio in coincidenza con la sua nascita, 29 anni fa, che produce specchietti retrovisori per camion, trattori e macchine movimento terra. E nel tempo libero, insieme al compagno Marco Bongera, di Caprie, lascia la propria abitazione di Orbassano per correre nel luogo che ama di più, la montagna. Vissuta sotto tutti i suoi aspetti, sportivo, ludico, ambientale. E per ultimo, ma non certo meno importante, quello legato alla fotografia. «Prima era un aspetto che sottovalutavo - confessa - poi Marco me l’ha fatto scoprire e adesso non mi stacco più dalla macchina foto». E grazie a questa sua ‘vocazione adulta” ha vinto il concorso...

su Luna Nuova di venerdì 16 settembre 2022