Tir dall'area di Salbertrand: blocco No Tav, i mezzi fanno dietrofront

Da ieri mattina, e fino alle 17 circa, i No Tav hanno dato vita al blocco di alcuni camion provenienti dall’area di Salbertrand che un domani dovrebbe ospitare la “fabbrica dei conci” a servizio dei cantieri Tav, oggetto di un lungo e travagliato processo di bonifica dall’amianto e da altri rifiuti depositati in loco. I mezzi, carichi di smarino e di materiale di risulta derivante da interventi di scavo, erano diretti ad una ditta di escavazioni di Bruzolo che opera nei pressi del cantiere-fortino per la costruzione del nuovo autoporto di San Didero, opera connessa alla Torino-Lione: al blocco hanno partecipato decine di attivisti a rotazione, che hanno impedito l’accesso ai mezzi posteggiati nel parcheggio dell’hotel-ristorante Paradise, in località Posta 7. I camion, poco prima...

su Luna Nuova di venerdì 16 settembre 2022