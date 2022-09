"Tuttomiele", finale amaro: rubati gli strumenti dell'orchestra

Tuttomiele, favorita da tempo e dalle tante nuove proposte messe in campo da Comune, Pro loco e associazioni, è stata indubbiamente un successo, sia di pubblico che di critica, ma con un retrogusto amaro. Il bilancio dell’edizione 2022 deve purtroppo mettere in conto anche un episodio che ai più può apparire marginale, ma che ha contribuito a spegnere il sorriso che giustamente si era disegnato sui volti degli organizzatori al termine del weekend dedicato al miele, il furto di due strumenti musicali che il gruppo Mixtura aveva utilizzato per accompagnare la passeggiata nel bosco fino alla Big Bench rossa nella giornata di domenica...

Su Luna Nuova di venerdì 16 settembre 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova