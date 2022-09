A San Didero De Magistris fa il pieno di No Tav

Per dirla con Jean Luc Mélenchon, il presente e il futuro della sinistra italiana sono lì, in quei cartelloni dal colore viola che pubblicizzano Unione Popolare. Una formazione nuova, che ha dovuto perfino sottoporsi alla raccolta firme per poter trovare posto sulla scheda elettorale, ma che qui in valle di Susa punta a raccogliere molti consensi, soprattutto all’interno del movimento No Tav, orfano ormai di molti suoi riferimenti, non ultimo il M5S. E non a caso Luigi De Magistris, giudice ed ex sindaco Napoli, è stato l’unico leader nazionale a varcare le Chiuse, seppur per una toccata e fuga in compagnia dei candidati locali, il bussolenese Marco Scibona e l’aviglianese Fiorenza Arisio, e torinesi, nel primo pomeriggio di ieri...

