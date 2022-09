Appello dalla Coldiretti: «È necessario abbattere più cinghiali»

Coldiretti chiede a gran voce un aumento del numero di cinghiali abbattuti, in vista della stagione di caccia 2022-23 che ha ufficialmente aperto i battenti all’alba di domenica 18 settembre. Una stagione particolare, rispetto alle precedenti: sarà infatti la prima annata venatoria cha cade in piena epidemia di peste suina africana, il virus della peste dei cinghiali, per fortuna ancora relegata ai boschi tra Ovadese e Liguria, ma che rischia di espandersi alle altre zone del Piemonte se non saranno sfoltite le popolazioni di cinghiali. Da domenica è dunque ripartita anche la caccia in braccata al cinghiale, praticata dai cacciatori suddivisi in squadre, la forma di caccia più efficace. «Ci aspettiamo che sia ridotto drasticamente il numero di cinghiali - chiede Bruno Mecca Cici, presidente di Coldiretti Torino...

su Luna Nuova di martedì 20 settembre 2022