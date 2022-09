Senato, collegio uninominale 2: la "sfida secca" in valli e cintura

Si conclude con questo numero il viaggio in tre puntate alla scoperta dei candidati per il territorio di valli e cintura alle elezioni politiche di domenica 25 settembre nei collegi uninominali di Camera e Senato. Il collegio uninominale 2 del Senato ha come capoluogo Moncalieri e raggruppa tutti i comuni zonali di valli e cintura insieme a buona parte della provincia di Torino, fatta eccezione per un lembo a nord-est, uno a sud-est e il Pinerolese. I candidati in corsa in questo collegio uninominale sono dieci, sarà una sfida secca: chi prende un voto in più andrà a rappresentare al Senato questo territorio.

A quasi 50 anni dalla sua prima elezione a sindaco di Oulx, datata 1975, Mauro Cassi ha ancora voglia di mettersi in gioco. «Ma lo faccio da uomo libero, senza tessere di partito in tasca». È candidato nel collegio uninominale 2 del Senato e capolista nel collegio plurinominale 1 per la lista “Mastella-Noi di centro”, che fa capo al sindaco di Benevento e politico di lungo corso: ha deciso di rimettersi in gioco per «liberare la gente dai lacci di questa società malata e rovesciata». Mauro Cassi è uno...

Cerca il bis Elisa Pirro, senatrice uscente M5S, 49 anni, biologa e tecnico della ricerca in ambito universitario, consigliera comunale di minoranza nella sua Orbassano dal 2013 al 2018 e consigliera metropolitana delegata dal 2016 al 2018: oltre che nel collegio uninominale 2 è anche capolista nel plurinominale Piemonte1. Di questi quattro anni e mezzo a Palazzo Madama sono due i risultati di cui va più orgogliosa: «Il “bonus psicologo”, di cui sono stata tra i promotori, e il quasi successo sul...

Candidato al Senato per il collegio uninominale 2 di Moncalieri nelle file di Azione-Italia Viva, Michel Bouquet si definisce «un amministratore di comune montano prestato alla politica, a beneficio del territorio». Classe 1976, nato a Pinerolo, vive con la compagna ad Usseaux, uno dei borghi più belli d’Italia, e lavora a Fenestrelle, città dov’era cresciuto. Diplomato in ragioneria, ha iniziato a lavorare come operaio presso gli impianti sciistici di Sestriere spa e, in seguito, è stato assunto come...

«Raccolgo con grande convinzione e serietà quella che è una vera e propria sfida di rappresentanza: l’attuale legge elettorale, infatti, accorpa territori tra loro molti diversi all’interno del medesimo collegio elettorale. Sarà indispensabile una sintesi costruttiva ed efficace tra istanze, criticità e prospettive naturalmente lontane o, addirittura, divergenti. Con concretezza e realismo, come ho sempre cercato di fare». A dirlo è Paola Ambrogio candidata nel collegio uninominale 2 di Moncalieri...

Il sociale è il tema forte a cui Elena Apollonio è pronta a lavorare se sarà eletta senatrice. Lo dice la sua esperienza politica e di vita: 55 anni, torinese, laureata in giurisprudenza, lavora come funzionaria in Città metropolitana su progettazione europea e cooperazione internazionale ed è impegnata nella comunità di Sant’Egidio. A livello politico è consigliera comunale di Torino e segretaria regionale di Demos, partito nato nel 2018 dall’esperienza di Scelta Civica che ha stretto un accordo elettorale con...