Susa, il piccolo miracolo delle Oasi Blu

Soltanto un anno fa sembrava, se non impossibile, almeno un’ipotesi molto lontana. Invece quando nella vita ci si mette il cuore, meglio se blu, tutto diventa magicamente possibile. Sono stati oltre 300 coloro che nella ventosa serata di venerdì hanno preso parte alla “Cena in blu”, lungo via Palazzo di Città, chiusa al traffico per l’occasione. E l’occasione era rappresentata da quella che è un’eccellenza per la valle, l’Oasi Blu, locali, in piazzetta Rana, dove i bambini affetti da autismo e più in generale da disturbi del neurosviluppo, possono trovare spazi ed operatori...

Su Luna Nuova di martedì 20 settembre 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo

Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova