Bussoleno: «I nostri figli rimasti senza scuolabus»

Se lo scuolabus non va dai ragazzi, i ragazzi - o meglio i loro genitori - vanno di carta e penna per rendere pubblico il loro disagio. Sono in particolare le famiglie dei ragazzi delle medie, per cui il Comune si è visto costretto a tagliare il servizio di trasporto, mantenendolo invece per i bambini delle elementari, a mettere nero su bianco la loro delusione con una lunga lettera aperta. «È passata una settimana dall’inizio della scuola: una settimana densa di impegni per voi, da quanto leggiamo sui social. Una settimana di grande disagio per noi, famiglie e studenti...

Su Luna Nuova di venerdì 23 settembre 2022