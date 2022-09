Domenica alle urne per il primo parlamento ridotto

Si vota in una sola giornata, come nel 2018, dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre, per questa anomala tornata di elezioni politiche anticipate, le prime della storia repubblicana a svolgersi in autunno. Una prima novità riguarda la platea elettorale: è stata infatti abrogata, attraverso una legge costituzionale, la norma che imponeva il compimento del 25° anno di età per poter partecipare all’elezione del Senato. Da quest’anno sarà dunque sufficiente la maggiore età per esprimere le proprie preferenze per entrambi i rami del parlamento, che avranno la medesima tipologia di elettorato. Sarà anche il primo parlamento eletto dopo la riforma, suffragata dal referendum confermativo del 20-21 settembre 2020, che ha ridotto il numero dei parlamentari...

su Luna Nuova di venerdì 23 settembre 2022