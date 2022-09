Due sentinelle sul rio Reforno e sul vallone del Prebec

Un’alluvione, una frana, una colata detritica sono di per sè eventi abbastanza difficili da prevenire, ma la tecnologia sempre più sofisticata può aiutare a limare un po’, anche se non azzerare, quella soglia di imprevedibilità che rende oltremodo pericolosi questi eventi. Un grosso passo avanti in questo senso è stato compiuto nei giorni scorsi con l’installazione delle due nuove stazioni meteorologiche automatiche “Davis” sul territorio di Bussoleno e Chianocco...

