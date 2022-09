Elisa Pirro (M5S) centra il bis al Senato: «Noi premiati rispetto al Pd»

Elisa Pirro, senatrice uscente M5S di Orbassano, è l’unica parlamentare di zona rieletta in questa tornata, nonostante la diminuzione del numero di rappresentanti: tornerà a Palazzo Madama grazie al seggio conquistato sul collegio plurinominale 1, dov’era capolista e dove il Movimento 5 Stelle ha portato a casa un lusinghiero 12,8 per cento. La Pirro era anche in corsa sul collegio uninominale 2 di Moncalieri, senza alcuna speranza di farcela. Anche qui le cose, tutto sommato, non sono andate male: ha ottenuto 67mila 637 preferenze, pari al 13,56 per cento. «Le premesse in Piemonte erano decisamente più negative - ricorda la riconfermata senatrice, 49 anni, biologa e tecnico della ricerca in ambito universitario, consigliera comunale di minoranza...

su Luna Nuova di martedì 27 settembre 2022