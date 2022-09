Italexit all'asciutto, ma la Pittau ringrazia: «È solo l'inizio»

Biglietto per Roma stracciato anche per Italexit con Paragone, una delle novità di questa tornata elettorale, che in valle annoverava nomi di spicco come l’ex candidato alla Camera per il Movimento 5 Stelle nel 2018 Franco Trivero e la sindaca di Mattie Marina Pittau. L’amministratrice mattiese ha atteso l’inizio dello spoglio tra il seggio del proprio paese e il suo ufficio in municipio, distanti poche decine di metri, consapevole che sarebbe stato difficile, per una forza nuova e di rottura con il sistema, infrangere il muro del 3 per cento...

Su Luna Nuova di martedì 27 settembre 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova