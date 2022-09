L'Unione Popolare non sfonda il muro del 3 per cento

Unione Popolare non ce l’ha fatta. A livello nazionale è andata lontana dal centrare l’obiettivo di arrivare a quel 3 per cento che avrebbe permesso di superare lo sbarramento della legge elettorale. La mini coalizione che fa capo all’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris si è attestata all’uno e mezzo per cento e anche in valle di Susa, dove in teoria poteva godere di un bacino di voti più vasto rappresentato dal movimento No Tav e di un candidato locale...

Su Luna Nuova di martedì 27 settembre 2022