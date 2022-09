Torna a Roma anche Daniela Ruffino: «Azione secondo partito a Giaveno»

Una vittoria tutta made in Giaveno per Daniela Ruffino, che passata ad Azione di Carlo Calenda si conferma alla Camera facendo il pieno di voti proprio in val Sangone. «A Giaveno siamo la seconda forza politica, dietro solo a Fratelli d’Italia». Un successo merito del radicamento sul territorio, suo e del collega di avventura Osvaldo Napoli, che invece non è passato alla quinta legislatura per pochi voti. D’altronde, i due assieme hanno governato la città da sindaci per oltre vent’anni. «Sono molto soddisfatta del risultato - commenta la deputata - È stata una campagna elettorale intensa ma bella: sono stati aiutata da una squadra di volontari che si sono impegnati al massimo, condividendo i valori e il programma. Era da tanto che non si vedeva...

su Luna Nuova di martedì 27 settembre 2022