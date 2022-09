Uninominale 2 Senato: Paola Ambrogio si aggiudica la sfida tutta al femminile

«Felice del risultato, ma anche consapevole del lavoro da svolgere e del momento delicato che stiamo vivendo», parole di Paola Ambrogio candidata nel collegio uninominale Piemonte 2 per il Senato, che ha superato con il 43 per cento dei consensi Elena Apollonio (Demos-centrosinistra), ferma al 28. Classe ‘70, laureata in giurisprudenza, lavora al consiglio regionale. Sposata con Roberto, è mamma di due figli. È stata consigliera comunale di Torino dal...

Su Luna Nuova di martedì 27 settembre 2022