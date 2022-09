Uninominale 3 Camera: centrodestra straripante anche in cintura con Elena Maccanti

Espugnare uno dei collegi storicamente più “orientati a sinistra” come quello di Collegno che comprende la cintura nord-ovest: da Rivoli e Settimo e San Mauro. Un’impresa già in parte pronosticata ma che Elena Maccanti, deputata uscente della Lega, ha portato a termine con numeri che non lasciano spazio ad interpretazioni. La coalizione che la sosteneva, formata anche da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati ha sfiorato il 40 per cento...

Su Luna Nuova di martedì 27 settembre 2022