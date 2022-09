Uninominale 5 Camera: per Pella una riconferma a suon di record

Con 106mila 69 voti, pari al 42,50 per cento, Roberto Pella, Forza Italia, trionfa nel collegio Piemonte 1-Uninominale 5 Moncalieri. Per il deputato biellese si tratta di una rielezione, visto che nella passata legislatura sedeva già sui banchi di Montecitorio, sempre con il partito di Silvio Berlusconi. Per il deputato si tratta di una vittoria «frutto del lavoro fatto sul territorio, consultando da vicino i tanti sindaci della collegio»...

Su Luna Nuova di martedì 27 settembre 2022