Blocchi a Bruzolo, trivella a Susa: una settimana di mobilitazione No Tav

Da che il fronte più caldo sembrava essere quello di Susa, con le contestazioni alle trivelle iniziate da martedì 27 settembre e proseguite tutta la settimana, nel primo pomeriggio di ieri la protesta No Tav ha vissuto un’altra intensa giornata di lotta fra Bruzolo e San Didero, per ostacolare nuovamente gli spostamenti di mezzi carichi di materiali di risulta provenienti dall’area di Salbertrand e diretti verso l’area di stoccaggio gestita da una ditta di escavazioni, come avvenuto esattamente due settimane fa: dopo tre ore di blocco da parte di diversi attivisti e attiviste No Tav, un dispiegamento ingente di forze dell’ordine, per permettere il passaggio di alcuni mezzi, si è schierato di fronte al gruppo che dall’ora di pranzo stava impedendo il passaggio dei camion...

su Luna Nuova di venerdì 30 settembre 2022