Cesana, addio al pastore Carlo Ribotto

Le montagne dell’alta valle hanno perso una presenza discreta ma importante con la scomparsa di Carlo Ribotto. Quello che in tanti a Cesana chiamavano anche Gianni, è stato ritrovato privo di vita nella roulotte dove nella bella stagione pernottava per seguire il suo gregge di pecore. Un malore se l’è portato via a soli 77 anni...

Su Luna Nuova di venerdì 30 settembre 2022