Condove: tutta l’emozione per la nuova scuola dell'infanzia

L’emozione era palpabile, lunedì mattina, sui volti di bambini, insegnanti, operatori scolastici e amministratori comunali. Sorrisi, occhi lucidi. I tre anni di esilio alla scuola secondaria di primo grado sono finiti: ora i piccoli dell’infanzia hanno finalmente la loro casa, nuova di zecca. Là dove è sempre stata, in via Rodari. Completare l’impresa non è stato un gioco da ragazzi e qualcosa resta ancora da rifinire, ma il grosso è fatto. Quella del 26 settembre non è stata l’inaugurazione ufficiale, che si svolgerà più avanti, in inverno o in primavera, sotto forma di festa popolare rivolta alla popolazione per l’apertura di un nuovo edificio pubblico: lunedì è avvenuta la consegna a bambini e insegnanti, che d’ora in avanti frequentano e vivono i nuovi spazi tutti...

su Luna Nuova di venerdì 30 settembre 2022