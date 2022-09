In valli e cintura l’astensione è più soft

I dati sull’affluenza alle urne alle elezioni politiche 2022 ci dicono, ed è una buona notizia, che in valli e cintura la disaffezione al voto è meno marcata che a livello nazionale. Se in Italia è andato a votare il 63,9 per cento degli aventi diritto contro il 73 del 2018, per un calo consistente pari a circa il 9 per cento, la percentuale si attesta al 67,64 nella cintura sud-ovest e al 66,30 nelle valli di Susa e Sangone: tra due e quasi quattro punti in più, un margine comunque non trascurabile e tutto sommato in linea con il dato regionale del 66,35, anche qui di circa nove punti inferiore rispetto al 2018 quando in Piemonte andò a votare il 75,10 per cento. Prendendo come riferimento i dati del Senato sul proporzionale, la coalizione di centrodestra è risultata vincitrice...

su Luna Nuova di venerdì 30 settembre 2022