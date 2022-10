Condove, rotonda Grangetta pronta nel 2023: ecco 400mila euro

Il 2023 dovrebbe essere l’anno buono per la nuova rotonda al bivio della Grangetta, sull’ex statale 24, nel lungo rettilineo che collega San Valeriano a Condove. Il tassello mancante, ovvero i fondi necessari, è andato al suo posto: la Città metropolitana, ente proprietario del tronco di viabilità, ha infatti stanziato nel luglio scorso i 400mila euro necessari per la sua realizzazione, come annunciato mercoledì 28 settembre in consiglio comunale dal sindaco Jacopo Suppo. E il cronoprogramma sembra ora destinato a procedere in modo spedito: con i soldi pronti da spendere, entro il 31 dicembre la Città metropolitana dovrà redigere il progetto esecutivo dell’opera, in modo da procedere nei primi mesi del nuovo anno con la gara d’appalto e l’affidamento dei...

su Luna Nuova di martedì 4 ottobre 2022