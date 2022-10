Fiera Franca da record, nella stagione più difficile

Per una volta sono tutti concordi. La Fiera Franca ha battuto tutti i record in quanto a presenze. Complice la bella giornata, che ha consentito di girare per Oulx in maniche corte un po’ fuori stagione, la 528ª edizione della Fiera del Grand Escarton, a cui va aggiunto il grande lavoro di organizzatori e produttori per proporre il meglio della loro produzione, ha fatto registrare un successo forse insperato ma tangibile e incontestabile...

Su Luna Nuova di martedì 4 ottobre 2022

