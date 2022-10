La danza e la vita: riflessioni corporee con Ježić e Corti

L’eternità, la rinascita, la perfezione e l’infinito, l’unione degli opposti, l’immortalità e la natura ciclica dell’esistenza, le conoscenze universali che dai tempi antichi dimorano all’interno del serpente, che morde la propria coda: sono questi i temi al centro della suggestiva creazione di circo contemporaneo dell’artista visivo croato Vladimir Ježić, protagonista, al teatro Perempruner di Grugliasco (piazza Matteotti 39) dello spettacolo “The serpent of old”, in scena venerdì 7 ottobre alle 21 per la stagione di spettacoli curata da blucinQue/Nice. La stagione prosegue sabato 8 ottobre alle 20,45 al teatro Café Müller di Torino (via Sacchi 18/D) con lo spettacolo “I wish I…” di Alessandra Corti, ospitato nel ciclo “Solo in teatro”...

Su Luna Nuova di martedì 4 ottobre 2022