Oreste Giuglar: quel repubblicano tutto d’un pezzo che faceva politica per la montagna

Oreste Giuglar nacque a Celle, borgata montana di Chiavrie (dal 1936 italianizzato in Caprie dal governo fascista) il 6 maggio 1924, dal padre Eugenio (falegname di Condove) e dalla madre, Innocenza Bruno, di Celle; visse a Celle con la madre e la sorella Albertina fino al 1931, quando si trasferì a Susa, dove crebbe e visse poi tutta la vita, rimanendo tuttavia profondamente legato a Celle. Conseguito il diploma di maestro, ottenne anche quello di geometra, che gli avrebbe consentito di svolgere una professione più confacente ai propri interessi. Nel 1942, durante la seconda guerra mondiale, si arruolò nell’Arma dei carabinieri ed in seguito venne assegnato al reparto operante in Dalmazia dove, nel 1943, dopo la firma dell’armistizio con gli Alleati l’8 settembre...

su Luna Nuova di martedì 4 ottobre 2022