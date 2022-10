Rifiuti plastici rilavorati per asfaltare le strade?

Riutilizzare polimeri riciclati, ovvero rifiuti plastici rilavorati, nelle pavimentazioni stradali? Alla sperimentazione sta lavorando la Città metropolitana di Torino, che ha recentemente sottoscritto un protocollo d’intesa con Politecnico di Torino, Acea Ambiente e Brillada Vittorio & C. per suggellare la loro collaborazione e verificare se sia possibile ricercare soluzioni per il riutilizzo di queste frazioni non riciclate meccanicamente, ipotesi alla base di una prima sperimentazione già avviata dai soggetti coinvolti. La produzione di rifiuti di plastica continua infatti ad essere, a livello nazionale e locale, molto consistente, nonostante tutte le azioni messe in campo per la riduzione e il riciclo. A ciò si aggiunge, come ulteriore criticità, il fatto che il riciclo meccanico è...

su Luna Nuova di martedì 4 ottobre 2022