Rivoli, oggi l'ultimo saluto a Daniela Celli

Si svolge questa mattina, alle 11,30, al tempio crematorio di Piscina la cerimonia funebre per Daniela Celli, volto noto non solo per la sua professione di psicologa e psicoterapeuta, ma per essere stata pioniera su molti fronti, primo fra tutti quello dei servizi socio-sanitari che ha contribuito a far crescere in molte vesti diverse, non ultima quella di presidente del Cisa. Classe 1949, era la maggiore di quattro fratelli: dopo di lei Patrizia, che vive a Torino, Tiziana...

Su Luna Nuova di martedì 4 ottobre 2022