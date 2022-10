Susa, riapre domani il cavalcavia della statale 25

Nella giornata di domani, mercoledì 5 ottobre, ad un mese dalla chiusura dello scorso 6 settembre, dovrebbe riaprire il cavalcaferrovia sulla statale 25, in località Polveriera, al confine tra Bussoleno e Foresto. Salvo contrordini dell’ultimo momento è quanto stabilito nella riunione in Prefettura dello scorso 28 settembre, dove l’Anas, terminato il monitoraggio delle strutture del cavalcavia, in parte degradate, soprattutto le due travi esterne, ha deciso di riaprire al traffico veicolare, limitatamente a quello leggero, delle auto fino a 3,5 tonnellate, la statale 25. In pratica con le stesse restrizioni già in atto da alcuni anni su quel tratto di strada...

Su Luna Nuova di martedì 4 ottobre 2022