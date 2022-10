Tir si schianta in galleria, autostrada chiusa per ore

Autostrada del Frejus bloccata per diverse ore ieri mattina a causa di un incidente che ha coinvolto un Tir diretto in alta valle, all’imbocco della galleria Giaglione nella carreggiata in salita. Il mezzo pesante, un Iveco, probabilmente per un malore o per un colpo di sonno dell’autista, ha travolto prima uno dei tanti cantieri che in questi mesi si incontrato sul tratto montano dell’A32, per poi sbandare ulteriormente sulla destra ed andare a sbattere violentemente contro la parete della galleria...

Su Luna Nuova di martedì 4 ottobre 2022