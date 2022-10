Rivoli, crolla un ponteggio: tre feriti, uno in fin di vita

Un uomo in fin di vita e due feriti, è il bilancio di un grave incidente in un cantiere per lavori di riqualificazione di uno stabile legati al bonus “110 per cento”. Nella mattinata di mercoledì 5 ottobre a Rivoli, in viale Carrù, in prossimità del civico 6, nei pressi della scuola materna Garcia Lorca, è crollato un ponteggio.

Per cause ancora da accertare, il ponteggio è crollato al suolo portando con sé tre lavoratori. Uno, il più grave è stato rianimato sul posto e poi portato al Cto di Torino. Gli altri due sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale cittadino e al S.Luigi. La presenza di alcuni alberi ha probabilmente impedito che la struttura tubolare crollasse del tutto, mentre il plesso scolastico vicino è poi stato evacuato per precauzione.

Sul posto oltre ai sanitari, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, anche il sindaco Andrea Tragaioli.

Su Luna Nuova di venerdì 7 settembre 2022



