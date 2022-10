Bruzolo: «Salviamo il monumento di Ermelino Matarazzo»

Molti di noi percorrono più volte all’anno, se non giornalmente, la statale 25 del Moncenisio che collega la valle con Torino. Eppure se si provasse a domandare quanti conoscano il monumento ad Ermelino Matarazzo a Bruzolo, i più vi guarderanno stupiti, “Ma quale monumento? Mai visto...” e anche non tutti i bruzolesi sapranno dare indicazioni precise. Povero Ermelino Matarazzo, troppo spesso dimenticato. Il monumento sorge. proprio dove il 25 gennaio del 1920 Ermelino Matarazzo ebbe il mortale incidente automobilistico, sul ciglio della statale 25, un po’ arretrato, nascosto dalla vegetazione: non è un monumento piccolo, essendo alto almeno 6 metri, con la figura di una donna piangente, già razionalista ma con sentori ancora liberty...

Su Luna Nuova di venerdì 7 ottobre 2022

