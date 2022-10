Exilles: «Il Forte va aperto tutto l'anno»

Il Forte deve essere aperto tutto l’anno, o almeno per la maggior parte dell’anno. È quanto auspicano i sindacati confederali, che hanno messo la Regione Piemonte, proprietaria della struttura dall’ottobre 2019, di fronte alle proprie responsabilità. Lo hanno fatto per iscritto, in un documento firmato Maurizio Poletto, Sabatino Basile e Vincenzo Francabandiera, segretario di zona di Cgil, Cisl e Uil, replicando le loro richieste in un incontro con la stampa oggi pomeriggio davanti al Forte...

